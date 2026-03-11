Про таке інформують фахівці на порталі "Юристи.UA".
Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024
Чи можна не з'являтись в ТЦК, якщо у повістці є помилка?
Юристи вкотре наголошують, що будь-яка повістка від територіальних центрів комплектування військовозобов'язаним є офіційним документом, який не можна ігнорувати, навіть якщо він містить помилки.
Попри помилки у повістці, ви (військовозобов'язані – 24 Канал) зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК,
– пише адвокат Юрій Айвазян.
Водночас правозахисник пояснив, що питання накладення штрафу за неприбуття до ТЦК за повісткою залежить від конкретних обставин, а повідомлення у застосунку Резерв+ не завжди означає автоматичне притягнення до відповідальності.
"Сповіщення, яке військовозобов'язаний отримав у Резерв+, це лише пропозиція визнати правопорушення та надати згоду притягнути до адміністративної відповідальності без його присутності", – додав Айвазян.
Також адвокат зауважив, що громадянин може оскаржити це, подавши до ТЦК заяву про закриття справи чи скасування розшуку, зокрема електронною поштою чи рекомендованим листом через "Укрпошту".
У разі відмови ТЦК, військовозобов'язаний має право оскаржити бездіяльність установи у судовому порядку.
Останні новини щодо мобілізації
Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що поліцейські не мають повноважень проводити мобілізаційні заходи, однак вони можуть бути залучені за попереднім запитом ТЦК.
Під час загальної мобілізації особи з інвалідністю, багатодітні батьки, та ті, хто здійснює догляд за родичами з інвалідністю мають право на відстрочку. Також тимчасове бронювання надається студентам, науковцям, педагогічним працівникам та працівникам критично важливих підприємств.
З початку березня візит до ТЦК та СП можна спланувати заздалегідь. У центрах комплектування запрацювала електронна черга.