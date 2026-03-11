Об этом информируют специалисты на портале "Юристи.UA".

Можно ли не появляться в ТЦК, если в повестке есть ошибка?

Юристы в очередной раз подчеркивают, что любая повестка от Территориальных центров комплектования военнообязанным является официальным документом, который нельзя игнорировать, даже если он содержит ошибки.

Несмотря на ошибки в повестке, вы (военнообязанные – 24 Канал) обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВВК,

– пишет адвокат Юрий Айвазян.

В то же время правозащитник объяснил, что вопрос наложения штрафа за неявку в ТЦК по повестке зависит от конкретных обстоятельств, а сообщение в приложении Резерв+ не всегда означает автоматическое привлечение к ответственности.

"Оповещение, которое военнообязанный получил в Резерв+, это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие привлечь к административной ответственности без его присутствия", – добавил Айвазян.

Также адвокат отметил, что гражданин может обжаловать это, подав в ТЦК заявление о закрытии дела или отмене розыска, в частности по электронной почте или заказным письмом через "Укрпочту".

В случае отказа ТЦК, военнообязанный имеет право обжаловать бездействие учреждения в судебном порядке.

