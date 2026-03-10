Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время выступления в Верховной Раде. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Клименко подчеркнул, что мобилизация должна быть справедливой и происходить в рамках действующего законодательства. Он отметил, что Нацполиция действует только в пределах своих полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. В частности, полиция:

участвует в оповещении военнообязанных и резервистов только по обращению ТЦК;

может осуществлять административное задержание в случае необходимости;

доставляет лиц, которые уклоняются от мобилизации, непосредственно в ТЦК.

Министр добавил, что административные протоколы за нарушение мобилизационных правил составляют только работники ТЦК, а полиция не определяет статус нарушителя.

"Нацполиция только выявляет лиц, которые уже имеют статус 'в розыске', установленный ТЦК. Если есть правовое основание для задержания и доставки – полиция выполняет эти действия", – объяснил Клименко.