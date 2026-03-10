На цьому наголосив глава МВС Ігор Клименко під час виступу у Верховній Раді. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Яка роль поліції у мобілізації в Україні?

Клименко підкреслив, що мобілізація має бути справедливою та відбуватися у межах чинного законодавства.

Він наголосив, що Нацполіція діє лише у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. Зокрема, поліція:

бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних та резервістів лише за зверненням ТЦК;

може здійснювати адміністративне затримання у разі потреби;

доставляє осіб, які ухиляються від мобілізації, безпосередньо до ТЦК.

Міністр додав, що адміністративні протоколи за порушення мобілізаційних правил складають лише працівники ТЦК.

Поліція не визначає статус особи як такої, що перебуває у розшуку, а лише виявляє таких людей на підставі інформації від військкомату.