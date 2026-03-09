Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про можливість записати до ТЦК через Резерв+?

У Міноборони розповіли, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

не стояти в чергах;

бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

скасувати запис або залишити відгук;

отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас, як зазначили у міністерстві, сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

У Міністерстві оборони наголосили, що запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Що ще нещодавно з'явилося у Резерв+?