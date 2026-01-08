Для військовозобов'язаних доступно ряд сповіщень від застосунку. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Які сповіщення можуть отримати користувачі?

У пресслужбі Міністерства оборони повідомили про запуск нових сервісів сповіщень у застосунку. Зокрема, Резерв+ уже надсилає push-повідомлення про:

подання та зняття з розшуку,

порушення правил військового обліку і штрафи,

оновлення Резерв ID,

зміну або отримання даних,

надання відстрочки чи бронювання,

отримання електронного направлення на ВЛК.

Крім того, користувачі можуть увімкнути окреме сповіщення про надсилання паперової повістки поштою від ТЦК та СП. У Міноборони пояснили, що така функція має інформативний характер і допоможе завчасно дізнатися про відправлення рекомендованого листа через Укрпошту.

У відомстві наголосили, що сповіщення в Резерв+ не є повісткою і не вважається її врученням. Функція є добровільною – користувач може самостійно вмикати або вимикати її в налаштуваннях застосунку. У повідомленні вказуються дата та час, коли необхідно з'явитися до ТЦК та СП. Також у Міноборони зазначили, що порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, оформлюються в паперовому вигляді та доставляються поштою.

