Для военнообязанных доступен ряд уведомлений от приложения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Какие оповещения могут получить пользователи?

В пресс-службе Министерства обороны сообщили о запуске новых сервисов уведомлений в приложении. В частности, Резерв+ уже присылает push-уведомления о:

  • подаче и снятии с розыска,
  • нарушении правил воинского учета и штрафах,
  • обновлении Резерв ID,
  • изменении или получении данных,
  • предоставлении отсрочки или бронировании,
  • получение электронного направления на ВВК.

Кроме того, пользователи могут включить отдельное уведомление об отправке бумажной повестки по почте от ТЦК и СП. В Минобороны объяснили, что такая функция имеет информативный характер и поможет заблаговременно узнать об отправке заказного письма через Укрпочту.

В ведомстве отметили, что оповещение в Резерв+ не является повесткой и не считается ее вручением. Функция является добровольной – пользователь может самостоятельно включать или выключать ее в настройках приложения. В сообщении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП. Также в Минобороны отметили, что порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, оформляются в бумажном виде и доставляются по почте.

Что известно об обновлении приложения Резерв+?

  • В приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие по повестке. Штраф составляет 8 500 гривен, а в случае несвоевременной оплаты может вырасти до 34 000 гривен.

  • В Украине основной формой военно-учетных документов становится электронная, но бумажные документы остаются действительными. Новые электронные документы можно получить через приложение Резерв+, портал Дія или в ТЦК, где их распечатают из реестра.

  • Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID. Фото доступно только для пользователей с биометрическим паспортом, и может загружаться дольше из-за повышенной нагрузки.