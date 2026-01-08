Для военнообязанных доступен ряд уведомлений от приложения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Смотрите также Теперь в Резерв+ можно узнать, пришла ли повестка от ТЦК

Какие оповещения могут получить пользователи?

В пресс-службе Министерства обороны сообщили о запуске новых сервисов уведомлений в приложении. В частности, Резерв+ уже присылает push-уведомления о:

подаче и снятии с розыска,

нарушении правил воинского учета и штрафах,

обновлении Резерв ID,

изменении или получении данных,

предоставлении отсрочки или бронировании,

получение электронного направления на ВВК.

Кроме того, пользователи могут включить отдельное уведомление об отправке бумажной повестки по почте от ТЦК и СП. В Минобороны объяснили, что такая функция имеет информативный характер и поможет заблаговременно узнать об отправке заказного письма через Укрпочту.

В ведомстве отметили, что оповещение в Резерв+ не является повесткой и не считается ее вручением. Функция является добровольной – пользователь может самостоятельно включать или выключать ее в настройках приложения. В сообщении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП. Также в Минобороны отметили, что порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, оформляются в бумажном виде и доставляются по почте.

Что известно об обновлении приложения Резерв+?