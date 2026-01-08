Для военнообязанных доступен ряд уведомлений от приложения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Какие оповещения могут получить пользователи?
В пресс-службе Министерства обороны сообщили о запуске новых сервисов уведомлений в приложении. В частности, Резерв+ уже присылает push-уведомления о:
- подаче и снятии с розыска,
- нарушении правил воинского учета и штрафах,
- обновлении Резерв ID,
- изменении или получении данных,
- предоставлении отсрочки или бронировании,
- получение электронного направления на ВВК.
Кроме того, пользователи могут включить отдельное уведомление об отправке бумажной повестки по почте от ТЦК и СП. В Минобороны объяснили, что такая функция имеет информативный характер и поможет заблаговременно узнать об отправке заказного письма через Укрпочту.
В ведомстве отметили, что оповещение в Резерв+ не является повесткой и не считается ее вручением. Функция является добровольной – пользователь может самостоятельно включать или выключать ее в настройках приложения. В сообщении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП. Также в Минобороны отметили, что порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, оформляются в бумажном виде и доставляются по почте.
Что известно об обновлении приложения Резерв+?
В приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие по повестке. Штраф составляет 8 500 гривен, а в случае несвоевременной оплаты может вырасти до 34 000 гривен.
В Украине основной формой военно-учетных документов становится электронная, но бумажные документы остаются действительными. Новые электронные документы можно получить через приложение Резерв+, портал Дія или в ТЦК, где их распечатают из реестра.
Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID. Фото доступно только для пользователей с биометрическим паспортом, и может загружаться дольше из-за повышенной нагрузки.