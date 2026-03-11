Якщо людина не може підтвердити свій статус або бронювання, її можуть доставити до ТЦК. Про це ексзаступник генпрокурора Микола Голомша повідомив в ефірі "Ранок.LIVE".

Як поліція перевіряє військовозобов’язаних?

Інформація про статус військовозобов’язаних зберігається у відповідних електронних реєстрах. Поліція має доступ до цих баз, тому під час перевірки документів може одразу побачити, чи є у людини порушення військового обліку.

Якщо система показує, що громадянин перебуває у розшуку або не виконав вимоги військового обліку, правоохоронці можуть доставити його до ТЦК. Там перевіряють обставини та можуть вручити повістку, зокрема для проходження військово-лікарської комісії.

Ексзаступник генпрокурора наголосив, що всі процедури визначені чинними нормативно-правовими актами, а громадяни повинні самостійно стежити за змінами у законодавстві.

Незнання законів в Україні не звільняє від відповідальності. Тому в цьому разі, якщо громадянин навіть не має відповідної позначки про те, що знято розшук, то однаково у нього засвітиться в Резерв+, що він там не зареєстрований,

– сказав він.

Порушення правил військового обліку в Україні вважається адміністративним правопорушенням. Відповідно, відповідальність за такі порушення має певні строки давності.

Якщо з моменту порушення минув один рік, ТЦК уже не має законних підстав накладати штраф або продовжувати розшук. У такому випадку статус можна оскаржити у суді та скасувати.

Водночас навіть після скасування такого статусу людина залишається на військовому обліку та повинна виконувати вимоги законодавства.

