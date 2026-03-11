Если человек не может подтвердить свой статус или бронирование, его могут доставить в ТЦК. Об этом экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сообщил в эфире "Утро.LIVE".

Как полиция проверяет военнообязанных?

Информация о статусе военнообязанных хранится в соответствующих электронных реестрах. Полиция имеет доступ к этим базам, поэтому при проверке документов может сразу увидеть, есть ли у человека нарушения воинского учета.

Если система показывает, что гражданин находится в розыске или не выполнил требования воинского учета, правоохранители могут доставить его в ТЦК. Там проверяют обстоятельства и могут вручить повестку, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии.

Экс-заместитель генпрокурора отметил, что все процедуры определены действующими нормативно-правовыми актами, а граждане должны самостоятельно следить за изменениями в законодательстве.

Незнание законов в Украине не освобождает от ответственности. Поэтому в этом случае, если гражданин даже не имеет соответствующей отметки о том, что снят розыск, то все равно у него засветится в Резерв+, что он там не зарегистрирован,

– сказал он.

Нарушение правил воинского учета в Украине считается административным правонарушением. Соответственно, ответственность за такие нарушения имеет определенные сроки давности.

Если с момента нарушения прошел один год, ТЦК уже не имеет законных оснований накладывать штраф или продолжать розыск. В таком случае статус можно обжаловать в суде и отменить.

В то же время даже после отмены такого статуса человек остается на воинском учете и должен выполнять требования законодательства.

