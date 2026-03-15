Чи можливо виграти суд проти військової частини?

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист прав і свобод. Не виключенням є й правовідносини у сфері оборони держави. Експерти кажуть, що шанс на успіх у таких справах існує, але він залежить від правильної кваліфікації, готової доказової бази та коректного визначення юрисдикції. Про це розповіла адвокатка бюро Романа Сацика Марія Ганіна.

Як зазначає пані Марія, найчастіше військові звертаються до суду, коли:

військова частина не виплатила або неправильно розрахувала грошове забезпечення;

захисник вимагає додаткової винагороди;

воїн відстоює право на одноразову грошову допомогу чи соціальні гарантії;

потрібне оскарження наказів.

Ці дії регулюються законом, а їхнє невиконання є підставою для звернення до адміністративного суду.

Експертка нагадала, що відповідно до статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок доведення правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності.

У таких випадках "юридична перевага" військової частини нівелюється. Нерідко суд доводить зобов’язання підрозділу Сил оборони щодо нарахування та виплат.

На рівні з адміністративними в судах часто розглядають цивільні спори. Так доводиться факт проживання та перебування фізичної особи на утриманні, з яким тісно пов'язане отримання одноразової грошової допомоги.

За допомогою суду родичі військових часто відстоюють оголошення військовослужбовця померлим, коли неможливо відшукати або евакуювати тіло.

Аналіз судової практики свідчить, що судові спори з військовими частинами мають реальні шанси на позитивний результат. Особливо це стосується адміністративних позовів щодо грошового забезпечення та соціальних виплат, де наявність належно оформлених довідок, наказів, розрахунків та інших підтвердних документів істотно підвищує ймовірність задоволення позову,

– зазначила Марія Ганіна.

Важливо, що під час судових розглядів потрібно правильно кваліфікувати спірні відносини і посилатися на спеціальне законодавство – зокрема Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Саме системна підготовка дає позитивний загальний результат під час суду проти військових частин.

Відтак все більше випадків показують, що військова частина, хоча і є суб’єктом публічного права, але все ж таки повинна виконувати загальні правила відповідальності. Шанс воїнів та їхніх адвокатів на успіх у таких спорах є цілком реальним.

