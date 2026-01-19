Про це пише 24 Канал. Відповідна інформація вказана у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі.

Як військовий відсудив у частини 1 мільйон гривень?

Чоловік долучився до війська у 2022 році, коли йому був 21 рік. Після цього він брав участь у бойових діях, а у травні 2023 року його захопили у російський полон, де він перебував два роки.

Військовий звернувся до частини з рапортом для призначення одноразової грошової допомоги (мільйон гривень), передбаченої постановою Кабміну №153. Однак військова частина йому відмовила, адже він брав участь у бойових діях 77 днів, а не шість місяців, як передбачено постановою.

Захисник вважає дії частини протиправними, тому звернувся до суду. Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зауважив, що військовим, які пройшли полон, одноразова винагорода має виплачуватися повністю не залежно від кількості днів, які вони провели у зоні бойових дій.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав її нарахувати позивачу мільйон гривень, як це передбаченою постановою Кабміну №153. Рішення ще можна оскаржити.

"Для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше місяців, винагорода встановлюється пропорційно часу їх участі з розрахунку 1/6 від 1 мільйона грн за кожні 30 днів участі. Разом з тим, якщо така менша тривалість зумовлена пораненням, захворюванням, одержаними під час захисту України, або перебуванням та звільненням з полону (крім добровільної здачі), винагорода виплачується у повному обсязі незалежно від фактичної кількості днів участі у бойових діях", – йдеться у рішенні суду.

