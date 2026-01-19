Об этом пишет 24 Канал. Соответствующая информация указана в решении Львовского окружного административного суда, которое обнародовали в судебном реестре.

Как военный отсудил у части 1 миллион гривен?

Мужчина присоединился к армии в 2022 году, когда ему был 21 год. После этого он участвовал в боевых действиях, а в мае 2023 года его захватили в российский плен, где он находился два года.

Военный обратился в часть с рапортом для назначения единовременной денежной помощи (миллион гривен), предусмотренной постановлением Кабмина №153. Однако воинская часть ему отказала, ведь он участвовал в боевых действиях 77 дней, а не шесть месяцев, как предусмотрено постановлением.

Защитник считает действия части противоправными, поэтому обратился в суд. Это дело рассмотрел судья Роман Брилевский, который исследовал все материалы и аргументы сторон. Судья отметил, что военным, которые прошли плен, единовременное вознаграждение должно выплачиваться полностью независимо от количества дней, которые они провели в зоне боевых действий.

Судья признал противоправной бездеятельность воинской части и обязал ее начислить истцу миллион гривен, как это предусмотрено постановлением Кабмина №153. Решение еще можно обжаловать.

"Для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее месяцев, вознаграждение устанавливается пропорционально времени их участия из расчета 1/6 от 1 миллиона грн за каждые 30 дней участия. Вместе с тем, если такая меньшая продолжительность обусловлена ранением, заболеванием, полученными во время защиты Украины, или пребыванием и освобождением из плена (кроме добровольной сдачи), вознаграждение выплачивается в полном объеме независимо от фактического количества дней участия в боевых действиях", – говорится в решении суда.

