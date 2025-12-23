Якою є соціальна політика в Україні щодо учасників бойових дій, які проблеми виникають у військовослужбовців зі статусом УБД та чи готова держава розширити спектр пільг для ветеранів – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

В Україні особливості статусу учасника бойових дій і перелік чинних для таких осіб пільг врегульовано Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У ньому зазначено, хто саме є учасником бойових дій: це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань усіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час.

Пільги для учасників бойових дій: як закон регулює спеціальні умови для УБД

Повний перелік пільг для учасників бойових дій вказано в Розділі III Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зокрема, у сфері медичного забезпечення ветерани зі статусом УБД можуть безплатно одержати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів, пройти безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

Закон також передбачає безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного такого лікування. Однак цей пункт у 2024 та 2025 роках був зупинений, вочевидь через потребу скорочення видатків державного бюджету.

У житлово-комунальній сфері учасникам бойових дій надаються законом такі пільги:

75% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю);

75% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) й скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в приміщенні й має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;

75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, і 21 квадратний метр на сім'ю) – для родин, які складаються лише з непрацездатних осіб;

75% знижка вартості палива, зокрема рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Закон передбачає для ветеранів зі статусом УБД безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Усі ветерани за наявності посвідчення УБД мають право на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. А пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, для осіб, які втратили працездатність, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Закріплено законом також:

право на першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва й городництва;

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Крім того, у сфері освіти держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти.

Як отримати пільгу на комунальні?

Державні пільги надаються учасникам бойових дій, але не автоматично, а за запитом. Саме тому, якщо ветеран планує скористатися правом на 75% оплату квартплати й рахунку за комунальні послуги, він має підготувати пакет документів. Оформлення пільг відбувається через Пенсійний фонд України.

Які документи потрібно підготувати учасникам бойових дій для оформлення пільги:

паспорт; посвідчення УБД (документ, що підтверджує право на пільгу); обліковий номер платника податків.

Скан-копії документів і дві заяви від учасника бойових дій необхідно подати до Пенсійного фонду. Перша заява – "Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги". Друга заява – "Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (включно з оплатою за тверде паливо, скраплений газ)".

Ці заяви та копії документів можна подати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ, для чого ветеран має авторизуватися за допомогою електронного підпису, знайти розділ "Всі послуги", обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" й заповнити відповідні форми.

Звісно, є також можливість подати документи особисто – через відділення ПФУ. Ще передбачена подача заяв і копій документів поштою. Оформлення пільги можуть також здійснити близькі родичі ветерана за довіреністю.

Нова програма: як державі розширити перелік пільг для учасників бойових дій

На жаль, підтверджені законодавством пільги далеко не завжди означають можливість ними скористатися. Це може залежати від десятків причин – від банальної відсутності грошей у державному чи місцевому бюджеті на оплату пільг або ігнорування лікарями чи працівниками транспортного сектору законного права ветерана на безоплатні послуги до взагалі неможливості ветераном отримати посвідчення УБД, що є головним моментом у питанні пільг.

Відомо, що дуже часто військовослужбовці мають через юристів врегульовувати питання отримання статусу УБД, без якого розраховувати на пільги неможливо. Найперше, що має врегулювати держава, – це чіткий механізм оформлення статусу учасника бойових дій.

Нову соціальну програму держави, яка, звісно, перебуває під тиском суттєвого дефіциту державного бюджету, необхідно розширити для учасників бойових дій не лише в сферах медицини, транспорту чи оплати комунальних. Захисники, які потребують житла, мають його отримати (і про це безпосередньо написано в законі).

За прикладом Ізраїлю можна розширити соціальну програму для ветеранів у такий спосіб, аби ветеран міг за умови самостійної купівлі землі під забудову чи оселі отримати повернення коштів у розмірі 15 – 25% суми. Також доцільно було б надавати окремі пільги аграріям зі статусом УБД, як, наприклад, знижка на оренду землі для ведення сільськогосподарського виробництва.

Окремий напрямок – кредити й гранти. В Україні вже діє програма "єОселя", коли ветерани можуть придбати житло в іпотеку за ставкою 7% річних. Також є програма бізнес-фінансування "Доступні кредити 5 – 7 – 9%". Але доцільно розширити можливості для УБД в напрямку кредитування малого підприємництва за пільговими ставками, а також підключити міжнародних партнерів для сталого й прозорого фінансування грантами старту та розвитку ветеранських підприємств.

Учасник бойових дій – не просто посвідчення, за кожним документом – доля людини, яка присвятила роки свого життя захисту України. Свідома й прозора державна соціальна політика має враховувати роль таких людей і бути спрямованою на ефективну та всебічну допомогу ветеранам.