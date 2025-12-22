Ветерани мають право на 50% знижки від страхових компаній при оформленні ОСЦПВ. Це законна пільга, яка діяла вже деякий час, але вона все одно залишала частину витрат на плечах водія. Проте тепер правила гри змінюються. Детальніше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Дивіться також Працювати як лідери й відпочивати як лідери: підхід, що рятує команди від вигорання

Як отримати компенсацію від держави?

Логіка проста: ви оформлюєте поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку (сплачуєте лише половину вартості). А іншу половину – ту суму, яку ви сплатили самостійно, – вам повертає держава. У підсумку витрати на "автоцивілку" для ветерана покриваються на всі 100%.

В умовах постійної інфляції та зростання цін на пальне й обслуговування авто така повна компенсація стає відчутним кроком для сімейного бюджету захисників.

Як це працює: інструкція "без паперів"

Головний принцип нової послуги – мінімум бюрократії. Все відбувається в Дії, без черг, запитів до архівів та стосів довідок. Цифровий формат мінімізує корупційні ризики та виключає людський фактор, який часто ставав перепоною.

Оформлення поліса: Звертаєтеся до будь-якої страхової компанії та оформлюєте договір, обов'язково вказавши пільгу (50% вартості). Важливо, щоб договір був укладений не раніше 01.01.2025,

Подання заяви: Заходите в застосунок Дія, знаходите відповідну послугу та подаєте заяву в кілька кліків. Вам не потрібно нікуди йти чи надсилати поштові конверти,

Очікування: Система автоматично перевіряє дані в реєстрах МТСБУ та Мінветеранів. Ви отримуєте сповіщення про статус розгляду просто в телефон,

Виплата: Держава компенсує решту 50% вартості безпосередньо на ваш рахунок.

Які важливі деталі та запобіжники?

Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Проте, щоб система працювала ефективно, встановлено кілька розумних обмежень. Компенсація надається на легкові авто з об'ємом двигуна до 2 500 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кіловатів. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень.

Трансформація соціальних послуг у цифровий формат це найкращий запобіжник проти бюрократії. Повне покриття витрат на страхування через Дію доводить: держава може бути ефективним сервісом.

Це маленький, але важливий елемент великої системи підтримки, яка має працювати автоматично. Користуйтеся новими можливостями й не дозволяйте жодному папірцю стояти на шляху до ваших пільг.