Recharging Day: як колективний вихідний посеред тижня перетворився на інструмент продуктивності / Фото Shutterstock

Я розповім, чому якісний відпочинок працівників став важливим інструментом в роботі компанії, а не просто звичайною перервою, та як правильно сформувати підхід до відновлення енергії працівників. Читайте про це в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Чому лідер має турбуватися про команду і до чого тут вчасний відпочинок?

Сучасні дослідження показують, що вигорання – це не абстрактне поняття, а реальна загроза продуктивності й здоров'ю працівників:

Наприклад, за даними Boston Consulting Group (BCG) у 2024 році, серед 11 тисяч офісних працівників у 8 країнах світу, зокрема Австралії, Канаді, Німеччині та інших, 48% опитаних боролися із симптомами вигорання.

А за оцінками World Health Organization (ВООЗ), близько 280 мільйонів людей у світі страждають на депресію, при цьому велика частина випадків пов'язана саме з вигоранням та стресом на робочому місці.

Саме тому я завжди повторюю своїй команді: лідерство – це не тільки про те, як ми працюємо. Це і про те, як ми відпочиваємо.

Оксана Бєляєва / Фото, надане 24 Каналу

І у час війни, коли умови ведення бізнесу нестабільні, а кожен день – це марафон із перешкодами, для того, щоб зберегти якісне мислення та командний дух, потрібно навчитися відновлюватися.

Йдеться про те, щоб робити це не епізодично, а систематично для того, щоб вбудувати це у модель роботи компанії.

Так в OMD Optimum Media з'явився Recharging Day. Це колективний вихідний посеред тижня у менш завантажені місяці. Таке рішення спочатку виникло з експерименту, але потім перетворилося на елемент нашого професійного ДНК.

Працівники OMD Optimum Media Ukraine / Фото, надане 24 Каналу

Що медіаагенція змінила у своїй роботі?

У 2023 році агентство переживало складний час: і фінансові втрати, і втомлена команда, яка втратила відчуття опори. Звичайно, у такому випадку легше було б відреагувати підвищеними вимогами та тиском, але ми вчинили по-іншому: підвищили рівень турботи, організованості й відновлення.

І як результат за 2 роки ми не лише повернулися до прибутковості, але показали зростання на 20% у 2025 році, перевищивши 1 мільярд гривень.

Важливо, що це все відбулося не тому, що ми працювали більше, а тому, що сам процес роботи став інакшим – з правильною енергією та відновленням.

Історія введення Rechargіng Day

Цікаво, що спочатку ми спробували традиційну практику "Mental Health Day". Але, як виявилося, вона не спрацювала так, як очікувалося. Річ у тім, що на практиці люди просто не дозволяли брати собі вихідний через шалений ритм.

Що таке Mental Health Day?

Це офіційний оплачуваний або неоплачуваний вихідний, який може взяти працівник для відновлення психологічного стану, зниження стресу тощо. Простими словами, це не лікарняний чи відпустка, а окремий тип дня, який вводять роботодавці у політику турботи про команду.

Після цього я зрозуміла, що варто взагалі змінити підхід. Прийшло усвідомлення, що відновлення має бути спільним, структурованим та передбачуваним. І саме колективний Rechargіng Day став відповіддю на цю потребу.

В OMD Optimum Media Ukraine діє колективний Rechargіng Day / Фото, надане 24 Каналу

Чому Recharging Day варто обирати посеред робочого тижня?

Середа стала новим ритмом, адже саме цей день розділяє тиждень на 2 рівних відрізки: 2 робочі дні – потім день перезарядки – і потім ще 2 дні продуктивності.

На фізіологічному рівні такий ритм працює наступним чином: короткі "спринти" дають більше продуктивності, ніж марафони без відпочинку. В кінцевому результаті це дає змогу:

повернути ясність мислення та фокус,

мати час для себе,

розв'язати особисті питання,

Крім того, середа стала не лише ще одним вихідним, але й перебудовою способу роботи:

ми оновили очікування від команд,

також переглянули планування та мітинги,

скоротили "робочий шум".

У серпні, під час тесту, ми щодня відстежували цифри. І побачили: ритм тримається стабільно, а в деяких команд продуктивність навіть зросла. Не через надзусилля. А через ясний фокус і правильну енергію.

Зауважте! За оцінкою команди, 80% опитаних підтримали Recharge Day. Було зафіксовано, що продуктивність не впала, а навпаки – зросла завдяки кращому управлінню часом.

Що означає бути лідером без самопожертви?

Ми живемо у час, коли кожен тиждень може початися зовсім не так, як попередній. Коли стійкість перетворюється на справжню конкурентну перевагу, а команда має працювати не лише швидко, а й довго і якісно.

Тому я вірю: працювати як лідери й відпочивати як лідери – це не красива фраза. Це нова модель професійної стійкості. І якщо ми хочемо зберігати людей, якість і темп розвитку ринку, нам потрібно не вигорати, а відновлюватися усвідомлено.

Саме тому Recharging Day для нас став символом іншого типу сили – не тієї, що тримається на перенавантаженні, а тієї, що народжується з енергії, ясності та готовності діяти довше, ніж диктують обставини.

Бо так працюють лідери. Так вони відновлюються. І так перемагають ті, хто робить ставку не на спринт, а на майбутнє.