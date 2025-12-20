Що гарантує статус УБД у 2026 році?

У 2026 році статус учасника бойових дій забезпечує військовим не лише слова підтримки, а й конкретні пільги: виплати, знижки та безкоштовні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Цікаво УБД в Україні доступні пільги на комуналку: як розрахувати суму знижки

Безоплатна медицина та оздоровлення

Держава гарантує учасникам бойових дій розширений пакет медичних послуг. Йдеться про безкоштовне забезпечення ліками та медичними виробами за призначенням лікаря, включно з імунобіологічними препаратами.

Також УБД мають право на безоплатне зубопротезування (за винятком використання дорогоцінних матеріалів).

Крім того, ветерани зберігають можливість обслуговуватися в тих самих поліклініках і госпіталях, до яких були прикріплені раніше, користуються правом першочергового прийому та госпіталізації, а також проходять регулярні медичні огляди без оплати.

Важливо! У 2026 році держава передбачає надання путівок на санаторно-курортне лікування або компенсацію витрат на самостійне оздоровлення у межах порядку, визначеного Кабміном.

Знижки на житло та комунальні послуги

Статус УБД дає змогу суттєво зменшити щомісячні витрати на житло. Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлової площі в межах соціальних нормативів: 21 квадратний метр на особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Така ж знижка поширюється на споживання газу, електроенергії та інших комунальних послуг, а також на придбання палива для побутових потреб, зокрема в будинках без централізованого опалення.

Слід знати! Для сімей УБД, у складі яких є непрацездатні особи, площа, на яку нараховується пільга на опалення, збільшується вдвічі.

Трудові гарантії та додаткові відпустки

У 2026 році учасники бойових дій зберігають особливі трудові права. Зокрема, у разі тимчасової непрацездатності їм виплачують 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу.

Також ветерани можуть брати щорічну відпустку у зручний для себе час і мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів. У випадку скорочення штату роботодавець зобов’язаний надати перевагу саме працівникам зі статусом УБД.

Безоплатний проїзд і транспортні пільги

Учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, пред’явивши посвідчення встановленого зразка.

Крім того, для них передбачений безоплатний проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами на приміських, міжміських і міжобласних маршрутах, а також транспортом загального користування в сільській місцевості.

Чи є грошові доплати для УБД?