Яка має зарплата для пенсії 26 000 гривень?

У 2026 році граничний розмір пенсії в Україні становить 25 950 гривень. Однак для отримання такої виплати недостатньо лише досягти пенсійного віку ключову роль відіграють офіційний рівень доходу, тривалість страхового стажу та регулярність сплати ЄСВ, пояснює Пенсійний фонд.

Цікаво Чекали підвищення, а отримали менше: як індексація знижує пенсію

Пенсійна формула в Україні побудована таким чином, що під час розрахунку враховується не лише кількість відпрацьованих років, а й співвідношення заробітної плати людини до середньої зарплати по країні. Фактично це про те, наскільки офіційний дохід майбутнього пенсіонера перевищував середній показник, з якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду

Через це для максимальної пенсії необхідний стабільно високий офіційний дохід упродовж багатьох років.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Зокрема, за наявності 35 років страхового стажу зарплата має становити орієнтовно 67 000 гривень на місяць.

Якщо ж людина має лише 25 років стажу, необхідний рівень офіційного доходу зростає майже до 94 500 гривень.

Довідково! Законодавство встановлює верхню межу пенсійних виплат. Наразі максимальна пенсія не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Саме тому навіть дуже високі зарплати не дозволяють отримувати необмежено великі виплати після виходу на пенсію.

Як можна підвищити розмір пенсії?

Під час розрахунку пенсії в Україні також діє механізм так званої оптимізації заробітку. Він дозволяє громадянам виключити з формули обчислення до 60 календарних місяців із найнижчим офіційним доходом.

Зазвичай це періоди низькооплачуваної роботи, вимушених простоїв або початку трудової діяльності, коли зарплата була суттєво меншою за середню по країні. Такий підхід дає змогу підвищити індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який безпосередньо впливає на остаточний розмір пенсійної виплати.

Як можна перевірити страховий стаж самостійно?