Чому після перерахунку пенсія може стати меншою?

Перерахунок пенсії це не завжди про підвищення. У деяких випадках після оновлення даних виплата може зменшитися. Причина полягає при цьому не в нових правилах, а в уточненні вже існуючих розрахунків, пише "На пенсії".

Найчастіше йдеться про ситуації, коли під час первинного призначення пенсії використовувалися неточні або узагальнені дані про заробіток. Наприклад, замість помісячної зарплати могли брати середні річні показники.

Важливо! На це впливає на ключовий параметр як коефіцієнт заробітку. Якщо він був завищений, пенсія фактично нараховувалась у більшому розмірі, ніж передбачено формулою.

Під час перерахунку Пенсійний фонд застосовує більш точні дані, зокрема, деталізовану інформацію про зарплату. У результаті коефіцієнт зменшується, а разом із ним коригується і розмір виплати. Такий перегляд є законним: фонд має право виправляти помилки або неточності в розрахунках.

Чи може пенсія зрости після перерахунку пенсії?

Водночас це не означає, що ситуацію не можна змінити. Розмір пенсії напряму залежить від періоду заробітку, який береться до розрахунку, пояснюють у Пенсійному фонді. Якщо знайти роки з вищими доходами, наприклад, інші 60 місяців до 2000 року, і підтвердити їх документально, можна ініціювати новий перерахунок і збільшити виплату.

Практично це означає: варто перевірити свій коефіцієнт зарплати, підняти архівні довідки та обрати максимально вигідний період. У частині випадків це дає відчутний фінансовий результат навіть після попереднього зменшення.

