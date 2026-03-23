Як зростає пенсія в результаті індексації 2026?

Цього річ у березні виплати перераховують із коефіцієнтом 1,121, повідомляється в урядовій постанові №236 від 25 лютого 2026 року.

Зауважте! Згідно з постановою, проіндексовані будуть пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року.

Врахуйте, що під індексацію підпадає виключно основний розмір пенсії. Тобто, без врахування різного роду доплат та надбавок, повідомляє Пенсійний фонд.

Частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– вказує ПФУ.

Окрім цього, існують ліміти індексації:

пенсія не може бути збільшена на менш як 100 гривень;

водночас, доплата не може перевищувати – 2 595 гривень.

Щоб прорахувати точну суму підвищення, можна скористатися порталом електронних послуг ПФУ:

спочатку зайдіть на портал та авторизуйтесь;

авторизація може відбуватися за допомогою електронного підпису (КЕП), через BankID або ж – "Дія.Підпис";

далі знайдіть в меню ліворуч розділ – "Моя пенсія" – тут буде уся актуальна інформація, щодо розміру виплати з 1 березня.

Що ще важливо знати про пенсійну індексацію?

Показник цьогорічної індексації – 12,1%. Саме з урахуванням нього зростало "тіло" пенсії.

Перерахунок пенсії через індексацію відбувається не тільки для осіб, що отримують пенсію за віком. Також він стосується військових пенсіонерів, постраждалих від нещасних випадків на виробництві, громадян, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС і так далі.

Важливо! З 1 квітня відбудеться перерахунок виплат, який торкнеться саме – працюючих пенсіонерів.