Хто може отримати надбавку до пенсії у березні?

Про те, кому з пенсіонерів можуть заплатити додатково, йдеться в матеріалі "РадіоТрек".

Окремі категорії пенсіонерів мають право на надбавку до пенсії. Зокрема це надбавка до виплат за віком для людей старше 70 років.

Зауважте! Попри індексацію пенсій, розмір доплати за віком залишається без змін.

Розмір надбавки безпосередньо залежить від віку:

пенсіонер у віці 70 – 75 років може розраховувати на додаткові 300 гривень до пенсії:

може розраховувати на додаткові до пенсії: у віці 75 – 80 років заплатять ще 456 гривень ;

заплатять ще ; у віці від 80 років – буде 570 гривень надбавки.

Однак важливо знати, що виплати здійснюють за умови, що загальна пенсія (з усіма надбавками) буде менша ніж 10 340,35 гривні. Тобто менша від середньої зарплати України у 2020 році.

Які ще надбавки до пенсії є у 2026 році?

В коментарі для УНІАН заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко розповіла про один із видів надбавок.

За законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні" передбачена спеціальна доплата до пенсії людей, які живуть, працюють, навчаютьсяі гірських населених пунктах.

Зверніть увагу! Надбавка до пенсії становить 20% від призначеної суми виплат.

Зазначається, що так держава компенсує складніші умови життя. Наприклад, обмежену транспортну доступність чи нерозвинену інфраструктуру.

Важливо, що ця доплата надається лише тим громадянам, які офіційно мають статус особи, що проживає на території гірського населеного пункту,

– зазначила Ірина Ковпашко.

Водночас вона пояснила, що у 2026 році для отримання доплати у 20% потрібно мати відповідність одній з умов:

проживати в гірському населеному пункті не менше 6 місяців;

працювати в гірській місцевості.

Також документально потрібно підтвердити, що людина не перебувала за кордоном і не сплачувала ЄСВ в іншому регіоні.

Якщо ж пенсіонер регулярно отримує звичайну щомісячну виплату, а потім переїжджає до гірської місцевості – потрібно повідомити про це ПФУ.

Важливо! Звернутися до фонду потрібно протягом 10 днів після переїзду. Так, з оформленням документів, що підтверджують проживання/роботу в горах – можна отримати доплату у 20%.

У ситуаціях, коли людина навпаки їде з гір – виплати припинять з наступного місяця.

