Кому зарахують рік роботи за два?

Право на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі в Україні передбачене для окремих категорій працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеними професійними ризиками або особливо складними умовами праці.

Такий механізм є інструментом компенсації за роботу в несприятливому середовищі та водночас впливає на можливість дострокового виходу на пенсію. Відповідні підходи застосовуються відповідно до роз’яснень Пенсійного фонду України.

Зокрема, подвійний облік стажу може застосовуватися:

до осіб, зайнятих у шкідливих або небезпечних виробничих умовах, де на працівників впливають високі рівні шуму, вібрації, токсичних речовин чи радіації.

до цієї ж категорії належать підземні роботи: у шахтах, рудниках, метрополітені, а також діяльність, пов’язана з будівництвом і обслуговуванням підземної інфраструктури.

окремо враховується робота в екстремальних кліматичних умовах, зокрема у високогір’ї або на територіях із несприятливим середовищем.

Важливо! Пільговий порядок поширюється і на окремі види військової служби. Насамперед у районах бойових дій, під час виконання спеціальних завдань або участі в операціях підвищеної небезпеки.

Також до категорій, для яких можливий подвійний облік стажу, належать медичні працівники, які працюють у закладах із високим рівнем ризику (наприклад, інфекційних або психіатричних), працівники морського та річкового флоту, зайняті у тривалих рейсах, а також особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф чи інших надзвичайних ситуацій.

Як підтвердити право на подвійний стаж?

Застосування підвищеного коефіцієнта обліку стажу не відбувається автоматично. Воно можливе лише за наявності належного документального підтвердження умов праці або служби, зауважує ПФУ.

Зверніть увагу! Ключове завдання заявника – довести не просто факт зайнятості, а саме характер виконуваної роботи та її належність до пільгових категорій.

Базовим документом залишається трудова книжка, однак її записів зазвичай недостатньо.

У більшості випадків необхідно додатково подати уточнюючі довідки від роботодавця або архівні документи, де прямо зазначено періоди роботи, посаду, умови праці та підстави для віднесення до відповідного списку (наприклад, шкідливі чи підземні роботи).

Якщо йдеться про військову службу, підтвердженням можуть бути витяги з наказів, довідки з військових частин або документи про участь у бойових діях.

Для медичних працівників чи рятувальників – це довідки про роботу у закладах або підрозділах із підвищеним рівнем ризику.

Окрему увагу варто приділити ситуаціям, коли підприємство ліквідоване або документи втрачені. У такому разі підтвердження можливе через архівні установи або, за відсутності первинних даних, у судовому порядку. Практика показує, що саме архівні довідки часто стають вирішальними для зарахування пільгового стажу.

