Яка доплата за віком у 2026 році?

Розмір доплати за віком не змінився у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Вона і надалі варіюється в межах 300 – 570 гривень та залежить від віку:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

ті, хто сягнув віку 80 років – 570 гривень

Аби отримати цю доплату, є певні вимоги. Першочергово особа має сягнути віку 70 років, а також – мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ.

Цікаво, що ця цифра виникла не просто так. Адже саме таким був розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовувався для обчислення пенсії за 2020 рік. Річ у тім, що саме в цей час була встановлена така доплата.

Зверніть увагу! Йдеться не безпосередньо про розмір пенсії, а й виплату з урахуванням всіх доплат на які може претендувати особа.

Зауважимо, що у перший місяць ця доплата може бути нарахована не в повному обсязі. Адже вона починає "доплачуватись" з дня, коли особа сягнула встановленого віку.

Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку),

– наголошує ПФУ.

