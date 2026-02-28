Яка є доплата до пенсії після 80 років?

Українське законодавство передбачає окремий механізм підтримки для громадян похилого віку, які залишилися без родинної опіки. Йдеться про державну грошову допомогу на догляд для самотніх осіб віком від 80 років, інформує Пенсійний фонд України.

Цікаво 10 пенсій одразу: кому та за які заслуги держава платить додатково

У 2026 році її розмір збільшився через зміну базового соціального стандарту. Право на виплату не є універсальним і залежить від одночасного виконання кількох критеріїв.

По-перше, особа повинна досягти 80-річного віку.

По-друге, необхідний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

По-третє, пенсія має бути призначена відповідно до профільних законів про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або пенсійне забезпечення окремих категорій, зокрема звільнених з військової служби.

Довідково: Ключова умова отримання такої виплати – це самотність у юридичному розумінні. Допомога призначається лише за відсутності працездатних родичів, які відповідно до закону зобов’язані утримувати літню особу.

Якщо ж пенсіонер уже отримує надбавку чи компенсацію на догляд, нова виплата можлива лише після припинення попередньої. Таким чином, механізм орієнтований саме на тих громадян, які об’єктивно не мають сімейної підтримки і потребують сторонньої допомоги.

Який розмір виплати на догляд у 2026 році?

Сума допомоги безпосередньо прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та становить 40% від цього показника. І так як у 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, то розмір допомоги на догляд зріс до 1 038 гривень.

Для порівняння! Торік за базового показника 2 361 гривню виплата складала 944,4 гривні. Отже, річне зростання становило 93,6 гривні.

Така прив’язка означає, що розмір підтримки автоматично змінюється разом із коригуванням соціальних стандартів у законі про державний бюджет.

Чи можна отримувати вікову надбавку до пенсії після 80 років?

Важливо розмежовувати цю допомогу та так звану вікову надбавку. Особи, які досягли 80 років, додатково можуть отримувати щомісячну доплату у 570 гривень. Вона нараховується автоматично до основного розміру пенсії та не потребує окремого звернення.

Водночас для призначення саме цієї допомоги необхідно подати заяву до органу Пенсійного фонду. У ній зазначається інформація про відсутність працездатних родичів, а також подається декларація про доходи та майновий стан.

Чи індексують пенсії цьогоріч?