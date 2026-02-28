Какая есть доплата к пенсии после 80 лет?

Украинское законодательство предусматривает отдельный механизм поддержки для граждан пожилого возраста, которые остались без семейной опеки. Речь идет о государственной денежной помощи на уход для одиноких лиц в возрасте от 80 лет, информирует Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году ее размер увеличился из-за изменения базового социального стандарта. Право на выплату не является универсальным и зависит от одновременного выполнения нескольких критериев.

Во-первых, лицо должно достичь 80-летнего возраста.

Во-вторых, необходимо заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном постороннем уходе.

В-третьих, пенсия должна быть назначена в соответствии с профильными законами об общеобязательном государственном пенсионном страховании или пенсионном обеспечении отдельных категорий, в частности уволенных с военной службы.

Справочно: Ключевое условие получения такой выплаты – это одиночество в юридическом смысле. Помощь назначается только при отсутствии трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом обязаны содержать пожилого человека.

Если же пенсионер уже получает надбавку или компенсацию на уход, новая выплата возможна только после прекращения предыдущей. Таким образом, механизм ориентирован именно на тех граждан, которые объективно не имеют семейной поддержки и нуждаются в посторонней помощи.

Какой размер выплаты на уход в 2026 году?

Сумма помощи непосредственно привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность и составляет 40% от этого показателя. И так как в 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, то размер пособия по уходу вырос до 1 038 гривен.

Для сравнения! В прошлом году при базовом показателе 2 361 гривну выплата составляла 944,4 гривны. Итак, годовой рост составил 93,6 гривны.

Такая привязка означает, что размер поддержки автоматически меняется вместе с корректировкой социальных стандартов в законе о государственном бюджете.

Можно ли получать возрастную надбавку к пенсии после 80 лет?

Важно разграничивать эту помощь и так называемую возрастную надбавку. Лица, достигшие 80 лет, дополнительно могут получать ежемесячную доплату в 570 гривен. Она начисляется автоматически к основному размеру пенсии и не требует отдельного обращения.

В то же время для назначения именно этой помощи необходимо подать заявление в орган Пенсионного фонда. В нем указывается информация об отсутствии трудоспособных родственников, а также подается декларация о доходах и имущественном состоянии.

