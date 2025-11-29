Какие есть дополнительные выплаты после 70 лет?

В Украине пенсионеры от 70 лет имеют право на возрастную прибавку к пенсии. После наступления 70-летия доплата составляет 300 гривен ежемесячно, что в сумме за год дает 3 600 гривен дополнительно, рассказали в Пенсионном фонде, пишет 24 Канал.

В то же время пенсионеры после 75 лет получают повышение до 456 гривен в месяц. При этом эта сумма включает предыдущую доплату, то есть фактическое повышение от 70 лет составляет 156 гривен в месяц.

Заметьте! Для тех, кому исполнилось 80 лет, надбавка возрастает еще на 114 гривен ежемесячно.

Как получить доплату за возраст?

В то же время в ПФУ отметили два важных требования для получения доплаты. Чтобы получить возрастные надбавки, пенсия не должна превышать 10 340 гривен.

Важно! Доплата добавляется к пенсии без дополнительных обращений в Пенсионный фонд Украины.

В таком случае надбавка корректируется, если общая сумма выплат становится больше этого лимита. Кроме того, доплаты за возраст не начисляются тем пенсионерам, которые продолжают работать.

Какие еще можно получить доплаты к пенсии?