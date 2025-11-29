Какие есть дополнительные выплаты после 70 лет?
В Украине пенсионеры от 70 лет имеют право на возрастную прибавку к пенсии. После наступления 70-летия доплата составляет 300 гривен ежемесячно, что в сумме за год дает 3 600 гривен дополнительно, рассказали в Пенсионном фонде, пишет 24 Канал.
Интересно Налоги для пенсионеров: сколько должны платить пожилые люди, работающие
В то же время пенсионеры после 75 лет получают повышение до 456 гривен в месяц. При этом эта сумма включает предыдущую доплату, то есть фактическое повышение от 70 лет составляет 156 гривен в месяц.
Заметьте! Для тех, кому исполнилось 80 лет, надбавка возрастает еще на 114 гривен ежемесячно.
Как получить доплату за возраст?
В то же время в ПФУ отметили два важных требования для получения доплаты. Чтобы получить возрастные надбавки, пенсия не должна превышать 10 340 гривен.
Важно! Доплата добавляется к пенсии без дополнительных обращений в Пенсионный фонд Украины.
В таком случае надбавка корректируется, если общая сумма выплат становится больше этого лимита. Кроме того, доплаты за возраст не начисляются тем пенсионерам, которые продолжают работать.
Какие еще можно получить доплаты к пенсии?
Кроме возрастных надбавок, пенсионеры могут рассчитывать на другие виды доплат. Так, ветераны труда с особыми трудовыми заслугами перед государством получают надбавку в размере 200% от минимальной пенсии по возрасту.
Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную выплату примерно 1 000 гривен в месяц.
Также пенсионеры со сверхурочным страховым стажем в Украине могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии до 700 гривен ежемесячно.