Из-за чего пенсия может уменьшиться после перерасчета?
Уже вскоре работающие пенсионеры могут столкнуться с неприятной новостью: после перерасчета часть пенсий может уменьшиться. Причина кроется в правилах, которые учитывают два ключевых показателя: дополнительный страховой стаж и коэффициент заработной платы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Риск заключается в том, что если средняя зарплата по стране растет быстрее, чем заработок пенсионера, его индивидуальный коэффициент снижается. В результате пенсия после перерасчета может не повыситься, а наоборот уменьшиться.
Могут ли пенсионеры самостоятельно выбрать метод перерасчета?
В то же время как уточнили в ПФУ, пенсионеры имеют право выбирать, как осуществить перерасчет своей пенсии: можно учесть только страховой стаж или совместить его с заработной платой, полученной после предыдущего перерасчета.
В то же время автоматический перерасчет, который ежегодно с 1 апреля проводит Пенсионный фонд, учитывает только тот вариант, который является наиболее выгодным для пенсионера.
Будет ли индексация пенсий в 2026 году?
С 1 марта 2026 года в Украине запланировано осовременивание пенсий, однако повышение будет касаться только базовой части выплат и не затронет надбавки или доплаты.
При этом повышение не получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, а также те, кто получает специальные пенсии по отдельным законам.