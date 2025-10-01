Какой уровень средней зарплаты в Украине?

Уровень средней зарплаты в августе по сравнению с июлем уменьшился на 2,2% или на 588 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Самый высокий размер средней зарплаты имеет Киев – 39 535 гривен, а также Луганская область – 32 541 гривна (релоцированные предприятия и структуры) и Днепропетровская область – 26 779 гривен.

Зато наименьшие средние зарплаты имеют жители Тернопольской области (19 937), Черновицкой области (18 451 гривна) и Кировоградской (18 778 гривен).

Если анализировать по отраслям, то самыми прибыльными оказались:

сфера информации и телекоммуникаций (65 213 гривен);

авиационный транспорт (57 582 гривен);

сфера финансов и страховой деятельности (52 269 гривен).

В то же время наименьший уровень средней зарплаты в таких отраслях:

образование (14 432 гривен);

библиотеки, архивы и музеи (14 379 гривен);

сфера искусства и развлечений (14 015 гривен).

Какая средняя зарплата по данным ПФУ?

Ежемесячно ПФУ определяет показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Эти данные учитываются для исчисления пенсии. Так, в августе размер такой средней зарплаты достиг 19 813 гривен. Это 642 гривны меньше, чем в июле 2025 года.

Тогда размер средних выплат составлял 20 455 гривен.

Что известно о зарплатах в Украине?