О работе над этим механизмом рассказал глава МОН Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Интерфакс.
Что известно о повышении зарплат учителям?
Чиновник рассказал, что в проекте госбюджета на следующий год есть дополнительная сумма – 53 миллиарда гривен.
Мы сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом эти средства будут использованы для роста зарплат,
– уточнил Лисовой.
По его словам, повышение уже задекларировали, а вопрос механики представят на голосование проекта госбюджета на 2026 год в Раде.
Мы будем иметь механизм, как мы делаем повышение: или мы заходим глубоко в структуру заработной платы, или делаем более простую модель. Об этом мы позже сообщим,
– сообщил глава МОН.
Лисовой также уточнил: то, сохранят ли выплату "учительской тысячи" определит будущая структура увеличения зарплаты педагогам, над которой МОН работает.
Министр добавил, что определенная задержка с формированием новой механики доплат связана, в частности, и с тем, как охватить и заведения вузы и колледжи.
Когда и на сколько повысят учителям зарплаты?
- Руководительница украинского правительства Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в следующем году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.