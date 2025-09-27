Про роботу над цим механізмом розповів очільник МОН Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інтерфакс.
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
Посадовець розповів, що у проєкті держбюджету на наступний рік є додаткова сума – 53 мільярди гривень.
Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат,
– уточнив Лісовий.
За його словами, підвищення уже задекларували, а питання механіки представлять на голосування проєкту держбюджету на 2026 рік у Раді.
Ми будемо мати механізм, як ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи робимо простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо,
– повідомив очільник МОН.
Лісовий також уточнив: те, чи збережуть виплату "вчительської тисячі" визначить майбутня структура збільшення зарплати педагогам, над якою МОН працює.
Міністр додав, що певна затримка з формуванням нової механіки доплат повʼязана, зокрема, і з тим, як охопити і заклади уичлища та коледжі.
Коли і на скільки підвищать учителям зарплати?
- Очільниця українського уряду Юлія Свириденко недавно анонсувала, що наступного року зарплати вчителів зростуть.
- Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
- З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.