Сколько денег нужно на жизнь в Швеции?

Блогер объяснил, что после уплаты налогов работник получает около 22 тысяч крон (2200 долларов). Самая большая статья расходов – аренда жилья, которая в случае мужчины обходится в 7 тысяч крон (700 долларов).

На питание семьи тратится ориентировочно 10 тысяч крон (1000 долларов). Таким образом после основных расходов остается около 500 долларов.

Среди дополнительных расходов – горючее для автомобиля (около 200 долларов), страхование и содержание домашних животных. В результате в семье остается около 300 долларов свободных средств в месяц.

Я думаю, что их есть на что потратить и не у каждого даже то остается после зарплаты. Так что те, кто живут в Украине или в других странах, и думают, что заработав 3 тысячи долларов где-то в скандинавских странах и ты можешь отложить много, то это не правда,

– подытожил Роман.

По словам блогера, иначе ситуация выглядела бы только при условии, что работают оба члена семьи.

