Об этом говорится в видео блогера Roma ne vdoma.
Сколько денег нужно на жизнь в Швеции?
Блогер объяснил, что после уплаты налогов работник получает около 22 тысяч крон (2200 долларов). Самая большая статья расходов – аренда жилья, которая в случае мужчины обходится в 7 тысяч крон (700 долларов).
На питание семьи тратится ориентировочно 10 тысяч крон (1000 долларов). Таким образом после основных расходов остается около 500 долларов.
Среди дополнительных расходов – горючее для автомобиля (около 200 долларов), страхование и содержание домашних животных. В результате в семье остается около 300 долларов свободных средств в месяц.
Я думаю, что их есть на что потратить и не у каждого даже то остается после зарплаты. Так что те, кто живут в Украине или в других странах, и думают, что заработав 3 тысячи долларов где-то в скандинавских странах и ты можешь отложить много, то это не правда,
– подытожил Роман.
По словам блогера, иначе ситуация выглядела бы только при условии, что работают оба члена семьи.
Возможно ли получить гражданство Швеции?
Обычно для получения гражданства нужно прожить в стране на законных основаниях в течение 5 лет, и этот срок может быть сокращенным для некоторых категорий заявителей.
Стоит также отметить, что кандидат не должен быть зависимым от государственных социальных выплат и должен иметь стабильный доход.
Еще одним важным пунктом является интеграция в общество – нужно показать, что кандидат понимает культуру и язык и успешно интегрировался в шведское общество.