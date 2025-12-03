Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Насколько повысят зарплаты педагогам?
Глава ведомства Оксен Лисовой отметил, что сначала предложения, поданные правительством к первому чтению проекта бюджета, предусматривали 53,8 миллиарда гривен.
Во время доработки документа ко второму чтению финансирование увеличили до 59,8 миллиарда гривен, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 миллиарда гривен,
– сообщил министр.
Согласно принятым бюджетным решениям:
с 1 января 2026 года зарплата педагогов вырастет на 30%;
с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.
Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени, говорят в МОН.
Отдельной статьей окончательной редакции бюджета предусмотрели дополнительные 4,8 миллиарда гривен. Их государство сможет направить на рост зарплат учителей в дальнейшем. Речь идет о формировании системной модели оплаты труда. Эти средства могут стать основой для следующего этапа повышения зарплат педагогам. Но для этого необходимо усовершенствовать структуру оплаты труда по одной из моделей, разработанных МОН.
В ближайшие месяцы Министерство образования и науки начнет коммуникацию с учителями, профсоюзами, органами местного самоуправления, образовательными управленцами и руководителями учебных заведений по внедрению новой модели оплаты труда.
Самое важное: работа над новой моделью станет продолжением принятого решения о повышении зарплат. Все педагогические работники гарантированно получат определенное законом увеличение в 2026 году,
– отмечают в МОН.
Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что ждет со следующего года учителей после согласования Радой Бюджета на следующий год:
️новая структура оклада и надбавок, которую поручили разработать правительству;
бессрочные трудовые договоры;
️18 часов нагрузки;
️максимум 2,5 минимальные зарплаты (ее размер будет зависеть от структуры оклада и надбавок).