Який рівень середньої зарплати в Україні?
Рівень середньої зарплати в серпні в порівнянні з липнем зменшився на 2,2% або на 588 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
Найвищий розмір середньої зарплати має Київ – 39 535 гривень, а також Луганська область – 32 541 гривня (релоковані підприємства та структури) та Дніпропетровська область – 26 779 гривень.
Натомість найменші середні зарплати мають мешканці Тернопільської області (19 937), Чернівецької області (18 451 гривня) та Кіровоградської (18 778 гривень).
Якщо аналізувати по галузях, то найприбутковішими виявилися:
- сфера інформації та телекомунікацій (65 213 гривень);
- авіаційний транспорт (57 582 гривень);
- сфера фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).
Натомість найменший рівень середньої зарплати в таких галузях:
- освіта (14 432 гривень);
- бібліотеки, архіви та музеї (14 379 гривень);
- сфера мистецтва та розваг (14 015 гривень).
Яка середня зарплата за даними ПФУ?
Щомісяця ПФУ визначає показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Ці дані враховуються для обчислення пенсії. Так, у серпні розмір такої середньої зарплати сягнув 19 813 гривень. Це 642 гривні менше, ніж у липні 2025 року.
Тоді розмір середніх виплат становив 20 455 гривень.
Що відомо про зарплати в Україні?
МОН працює над підвищенням зарплат освітянам. Очікується, що зарплати педагогів зростуть на 30% з 1 січня 2026 року і на 20% з 1 вересня 2026 року. МОН називає викликом підвищенням зарплат у дошкільній, позашкільній, професійно-технічній та фаховій передвищій освіті.
79% агрохолдингів підвищили зарплати, ще 21% планують зробити це до кінця року, найбільше зростання у механізаторів та агрономів. Підвищення зарплат пояснюється адаптацією до ринкових умов, конкуренцією за працівників та інфляцією, більшість підвищень відбулися у квітні.
У 2026 році зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги збільшаться до 35 тисяч гривень. У держбюджеті на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень, що на 38 мільярдів більше, ніж у 2025 році.