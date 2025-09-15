Це суттєво вище, ніж середня зарплата у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Якою буде середня зарплата в Україні у 2026 році згідно з бюджетом?
У бюджеті на 2026 рік передбачено зростання середньої зарплати в Україні. У 2026 році вона має скласти 30 032 гривні.
Це на 4146 гривень більше, ніж у 2025 році.
Які зарплати та пенсії передбачає бюджет на 2026 рік?
У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні складе 8647 гривень.
У 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації, а на пенсійне забезпечення виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж у 2025 році.
У Бюджетній декларації прогнозується підвищення мінімальної пенсії до 2 564 гривень у 2026 році, 2 715 гривень у 2027 році та 2 859 гривень у 2028 році.
З 1 січня 2026 року зарплата вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня 2026 року додатково на 20%.