Це суттєво вище, ніж середня зарплата у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Вчителям підвищать зарплату в 2026 році – коли і наскільки

Якою буде середня зарплата в Україні у 2026 році згідно з бюджетом?

У бюджеті на 2026 рік передбачено зростання середньої зарплати в Україні. У 2026 році вона має скласти 30 032 гривні.

Це на 4146 гривень більше, ніж у 2025 році.

Які зарплати та пенсії передбачає бюджет на 2026 рік?