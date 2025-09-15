Это существенно выше, чем средняя зарплата в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Какой будет средняя зарплата в Украине в 2026 году согласно бюджету?

В бюджете на 2026 год предусмотрен рост средней зарплаты в Украине. В 2026 году она должна составить 30 032 гривны.

Это на 4146 гривен больше, чем в 2025 году.

Какие зарплаты и пенсии предусматривает бюджет на 2026 год?