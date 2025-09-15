Это существенно выше, чем средняя зарплата в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Какой будет средняя зарплата в Украине в 2026 году согласно бюджету?
В бюджете на 2026 год предусмотрен рост средней зарплаты в Украине. В 2026 году она должна составить 30 032 гривны.
Это на 4146 гривен больше, чем в 2025 году.
Какие зарплаты и пенсии предусматривает бюджет на 2026 год?
В 2026 году минимальная заработная плата в Украине составит 8647 гривен.
В 2026 году пенсии украинцев вырастут благодаря индексации, а на пенсионное обеспечение выделено 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025 году.
В Бюджетной декларации прогнозируется повышение минимальной пенсии до 2 564 гривен в 2026 году, 2 715 гривен в 2027 году и 2 859 гривен в 2028 году.
С 1 января 2026 года зарплата учителей вырастет на 30%, а с 1 сентября 2026 года дополнительно на 20%.