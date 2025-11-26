24 Канал со ссылкой на "Всеобразование" расскажет при этом, какие зарплаты получали заместители министра образования и науки Украины в прошлом году и в этом году. Они в разы больше чем у педагогов.

Какие зарплаты получали заместители главы МОН в прошлом году?

За 2024 год заместители министра до уплаты налогов получили:

Первый заместитель министра Кудрявец Евгений Владимирович – 1 373 696 гривен.

Заместитель министра Витренко Андрей Александрович – 1 339 270 гривен.

Заместитель министра Сташкив Андрей Борисович – 1 273 077 гривен.

Заместитель министра Даниленко Светлана Васильевна (покинула команду в сентябре) – 901 782 гривны.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития Завгородний Дмитрий Владимирович – 1 292 400 гривен.

Заместитель министра Винницкий Михаил Иван – 1 208 979 гривен.

Заместитель министра Смирнова Евгения Игоревна (покинула команду в декабре) – 1 004 820 гривен.

Заместитель министра Курбатов Денис Игоревич – 1 382 099 гривен.

Заместитель министра Кузьмичева Надежда Юрьевна (присоединилась к команде в сентябре) за 4 месяца работы – 401 144 гривны.

Общая сумма зарплаты команды министра за 2024 год составила 11 579 779 гривен.

Интересно! По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны. Самый низкий (в среднем) уровень заработной платы – в образовании: 16 901 гривна.

Какую зарплату получили чиновники МОН в этом году?

В этом году заместители министра за 7 месяцев до уплаты налогов получили:

Первый заместитель министра Кудрявец Евгений Владимирович – 843 850 гривен.

Заместитель министра Витренко Андрей Александрович – 951 525 гривен.

Заместитель министра Сташкив Андрей Борисович – 883 389 гривен.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития Завгородний Дмитрий Владимирович – 775 145 гривен.

Заместитель министра Винницкий Михаил Иван (покинул команду в августе) – 949 574 гривен.

Заместитель министра Курбатов Денис Игоревич – 927 820 гривен.

Заместитель министра Кузьмичева Надежда Юрьевна – 758 540 гривен.

Заместитель министра Коновалова Анастасия Андреевна (присоединилась в феврале) – 643 392 гривны.

Заместитель министра Трофименко Николай (присоединился в сентябре) – 62 382 гривны.

Общая сумма, которую выплатить заместителям главы МОН за 7 месяцев – 7 882 342 гривен.

Так, если учитель получает, к примеру, около 10 тысяч гривен в месяц, то его зарплата, если сравнить с вышеупомянутыми чиновниками МОН, – в 10 раз меньше.

Отметим, что действующий глава МОН Оксен Лисовой имел одну из крупнейших команд среди всех министров. По состоянию на апрель 2025 года у него было 30 советников, из которых 23 работали на общественных началах.

Что известно о повышении зарплаты учителям?