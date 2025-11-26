24 Канал з посиланням на "Всеосвіта" розкаже при цьому, які зарплати отримували заступники міністра освіти і науки України торік та цьогоріч. Вони у рази більші ніж в освітян.

Які зарплати отримували заступники очільника МОН торік?

За 2024 рік заступники міністра до сплати податків отримали:

Перший заступник міністра Кудрявець Євген Володимирович – 1 373 696 гривень.

Заступник міністра Вітренко Андрій Олександрович – 1 339 270 гривень.

Заступник міністра Сташків Андрій Борисович – 1 273 077 гривень.

Заступниця міністра Даниленко Світлана Василівна (покинула команду у вересні) – 901 782 гривні.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Завгородній Дмитро Володимирович – 1 292 400 гривень.

Заступник міністра Винницький Михайло Іван – 1 208 979 гривень.

Заступниця міністра Смірнова Євгенія Ігорівна (покинула команду в грудні) – 1 004 820 гривень.

Заступник міністра Курбатов Денис Ігорьович – 1 382 099 гривень.

Заступниця міністра Кузьмичова Надія Юріївна (приєдналася до команди у вересні) за 4 місяці роботи – 401 144 гривні.

Загальна сума зарплати команди міністра за 2024 рік становила 11 579 779 гривень.

Цікаво! За інформацією Держстату, середня зарплата по Україні у вересні становила 26 623 гривні. Найнижчий (у середньому) рівень заробітної плати – в освіті: 16 901 гривня.

Яку зарплату отримали посадовці МОН цьогоріч?

Цьогоріч заступники міністра за 7 місяців до сплати податків отримали:

Перший заступник міністра Кудрявець Євген Володимирович – 843 850 гривень.

Заступник міністра Вітренко Андрій Олександрович – 951 525 гривень.

Заступник міністра Сташків Андрій Борисович – 883 389 гривень.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Завгородній Дмитро Володимирович – 775 145 гривень.

Заступник міністра Винницький Михайло Іван (покинув команду в серпні) – 949 574 гривень.

Заступник міністра Курбатов Денис Ігорьович – 927 820 гривень.

Заступниця міністра Кузьмичова Надія Юріївна – 758 540 гривень.

Заступниця міністра Коновалова Анастасія Андріївна (доєдналася в лютому) – 643 392 гривні.

Заступник міністра Трофименко Микола (доєднався в вересні) – 62 382 гривні.

Загальна сума, яку виплатити заступникам очільника МОН за 7 місяців – 7 882 342 гривень.

Так, якщо учитель отримує, до прикладу, близько 10 тисяч гривень на місяць, то його зарплата, якщо порівняти із вищезгаданими посадовцями МОН, – у 10 разів менша.

Зазначимо, що чинний очільник МОН Оксен Лісовий мав одну з найбільших команд серед усіх міністрів. Станом на квітень 2025 року у нього було 30 радників, з яких 23 працювали на громадських засадах.

Що відомо про підвищення зарплати вчителям?