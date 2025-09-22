Зарплати аграрії зростають?

Про це свідчать результати опитування Agrohub, передає 24 Канал. Перегляд зарплатної політики – це відповідь на інфляцію, конкуренцію за працівників і позитивні прогнози сезону. Найбільше зростання оплати у польових фахівців та механізаторів.

За даними Latifundist, у першій половині 2025 року більшість українських аграрних компаній вже переглянули компенсаційні пакети для своїх працівників.

"79% агрохолдингів підвищили зарплати, ще 21% планують зробити це до кінця року", – ідеться у дослідженні.

Довідково. Опитування охопило 14 провідних агропідприємств, які разом управляють земельним банком у близько 2 млн гектарів та забезпечують роботою понад 65 тисяч людей.

У яких фахівців найвищі зарплати?

Агрономи

Найсуттєвіше зростання зарплат зафіксували саме серед агрономічного персоналу – 81% компаній збільшили оклади на 15–25%.

Інженери та елеватори

В інженерно-технічному напрямі 54% компаній провели підвищення до 20%, ще 18% – на понад 25%. Стільки ж залишили рівень оплат без змін. На елеваторах ситуація неоднорідна: частина компаній індексувала виплати помірно, інші поки що не змінювали зарплати.

Земельні та тваринницькі служби

У земельних підрозділах 63% компаній підвищили доходи до 15%, 27% – на 20–25%, і 18% – на понад 25%. Серед тих, хто має тваринницький напрям (55% респондентів), зростання оплати праці у молочному та м'ясному скотарстві переважно склало 15–20%. У свинарстві рівень зарплат практично не змінився.

Найбільші надбавки – механізаторам

У категорії персоналу з комбінованою оплатою найбільше зросли доходи у механізаторів – переважно на понад 25%. Зарплати водіїв зросли до 20%, працівників елеваторів – до 15%. Також зросли розцінки на відрядження: для механізаторів і водіїв – на 10–20%, для елеваторного персоналу – до 15%.

Тенденції на ринку та перспективи?

За словами Дмитра Лєбєдєва, керівника напряму Agrohub Benchmarking, компанії нині більше інвестують у сталу окладну частину зарплати, яка хоч і є дорожчою для роботодавця, але краще працює на утримання персоналу.

Ми бачимо, що ринок праці в агросекторі діє проактивно. Агрономи залишаються ключовою категорією для бізнесу, і компанії готові вкладатися у їхню мотивацію. У пріоритеті наразі підвищення окладної частини – вона дорожча для роботодавця, але ефективніша для утримання персоналу,

– зазначив Лєбєдєв.

Зауважте. Більшість підвищень відбулися у квітні. Основні причини – необхідність адаптації до ринкового рівня оплати, конкуренція за кваліфіковані кадри, інфляційні ризики та оптимістичні очікування щодо прибутковості сезону.

Що відомо про оплату праці аграріїв?