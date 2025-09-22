Зарплаты аграрии растут?

Об этом свидетельствуют результаты опроса Agrohub, передает 24 Канал. Пересмотр зарплатной политики – это ответ на инфляцию, конкуренцию за работников и положительные прогнозы сезона. Наибольший рост оплаты у полевых специалистов и механизаторов.

По данным Latifundist, в первой половине 2025 года большинство украинских аграрных компаний уже пересмотрели компенсационные пакеты для своих работников.

"79% агрохолдингов повысили зарплаты, еще 21% планируют сделать это до конца года", – говорится в исследовании.

Справочно. Опрос охватил 14 ведущих агропредприятий, которые вместе управляют земельным банком в около 2 млн гектаров и обеспечивают работой более 65 тысяч человек.

У каких специалистов самые высокие зарплаты?

Агрономы

Существенный рост зарплат зафиксировали именно среди агрономического персонала – 81% компаний увеличили оклады на 15–25%.

Инженеры и элеваторы

В инженерно-техническом направлении 54% компаний провели повышение до 20%, еще 18% – более чем на 25%. Столько же оставили уровень оплат без изменений. На элеваторах ситуация неоднородна: часть компаний индексировала выплаты умеренно, другие пока не меняли зарплаты.

Земельные и животноводческие службы

В земельных подразделениях 63% компаний повысили доходы до 15%, 27% – на 20–25%, и 18% – более чем на 25%. Среди тех, кто имеет животноводческое направление (55% респондентов), рост оплаты труда в молочном и мясном скотоводстве преимущественно составил 15–20%. В свиноводстве уровень зарплат практически не изменился.

Наибольшие надбавки – механизаторам

В категории персонала с комбинированной оплатой больше всего выросли доходы у механизаторов – преимущественно более чем на 25%. Зарплаты водителей выросли до 20%, работников элеваторов – до 15%. Также выросли расценки на командировки: для механизаторов и водителей – на 10–20%, для элеваторного персонала – до 15%.

Тенденции на рынке и перспективы?

По словам Дмитрия Лебедева, руководителя направления Agrohub Benchmarking, компании сейчас больше инвестируют в постоянную окладную часть зарплаты, которая хоть и дороже для работодателя, но лучше работает на содержание персонала.

Мы видим, что рынок труда в агросекторе действует проактивно. Агрономы остаются ключевой категорией для бизнеса, и компании готовы вкладываться в их мотивацию. В приоритете сейчас повышение окладной части – она дороже для работодателя, но эффективнее для удержания персонала,

– отметил Лебедев.

Заметьте. Большинство повышений произошли в апреле. Основные причины – необходимость адаптации к рыночному уровню оплаты, конкуренция за квалифицированные кадры, инфляционные риски и оптимистичные ожидания относительно прибыльности сезона.

Что известно об оплате труда аграриев?