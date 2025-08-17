Сколько зарабатывают аграрии в 2025 году?

С июля 2024 года по июль 2025 года медианная зарплата для пилорамщика выросла с 23,5 гривны до 30 тысяч гривен в мест, известно из аналитики OLX Работа, передает 24 Канал.

Зато для тракториста заработная плата выросла с 25 тысяч до 30 тысяч гривен в месяц.

Зарплата для агронома изменилась с 24 тысяч до 25 тысяч.

А для других профессий – с 19 тысяч до 20 тысяч.

Каких рабочих в агросекторе нужно больше всего?

Сейчас спрос на работников является стабильно высоким, в частности во время сезона жатвы. Известно, что в июле на одну вакансию приходилось почти 23 отзывы, а в 2024 году в аналогичный период – 20 отзывов.

Заметьте! Среди работодателей самой необходимой была профессия тракториста, а больше всего отзывов соискателей собрала профессия агронома.

Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что доля вакансий с бронированием в агросекторе остается невысокой, она все равно демонстрирует рост. В июле количество таких вакансий выросло в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.