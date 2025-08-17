Скільки заробляють аграрії у 2025 році?

З липня 2024 року по липень 2025 року медіанна зарплата для пилорамника зросла з 23,5 гривні до 30 тисяч гривень в місць, відомо з аналітики OLX Робота, передає 24 Канал.

Читайте також Полегшення для аграріїв: водії категорій В та С можуть сісти за трактор

Натомість для тракториста заробітна плата зросла з 25 тисяч до 30 тисяч гривень на місяць.

Зарплата для агронома змінилася з 24 тисяч до 25 тисяч.

А для інших професій – з 19 тисяч до 20 тисяч.

Яких робітників в агросекторі потрібно найбільше?

Наразі попит на працівників є стабільно високим, зокрема під час сезону жнив. Відомо, що у липні на одну вакансію припадало майже 23 відгуки, а у 2024 році в аналогічний період – 20 відгуків.

Зауважте! Серед роботодавців найнеобхіднішою була професія тракториста, а найбільше відгуків пошукачів зібрала професія агронома.

Крім того, зазначається, що попри те, що частка вакансій із бронюванням у агросекторі залишається невисокою, вона все одно демонструє зростання. У липні кількість таких вакансій зросло у 6,2 раза порівняно з аналогічним періодом торік.