Хто з водіїв тепер може керувати трактором?

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє водіям з правами категорій В, В1, С, С1, Т керувати сільськогосподарською технікою без отримання спеціальних "тракторних" посвідчень, повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Дмитра Соломчука. Ця норма буде працювати протягом дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення.

Читайте також Уряд надав аграріям компенсації за племінних тварин та будівництво ферм

Держава повинна бути гнучкою, особливо в умовах війни. Коли аграрій має техніку, має водійські права, але не може сісти за трактор через бюрократію, то це неправильно. Підтримую такі ініціативи та надалі працюватиму над тим, щоб фермерство розвивалося, а не стримувалося паперами,

– зазначив депутат.

Зверніть увагу! Рішення набуло чинності після внесення змін до постанови КМУ №217 від 6 серпня. Ці зміни покликані значно спростити доступ до управління сільськогосподарською технікою в період, коли кожна допомога в аграрному секторі має критичне значення для забезпечення продовольчої безпеки країни.