Українські аграрії отримають компенсацію за тварин

Українські фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Також, за її словами, уряд компенсує до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм.

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Сьогодні уряд оновив правила підтримки тваринництва. Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів,

– зазначила Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 6 серпня.

Важливо! Вона також наголосила, що ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку, щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах.