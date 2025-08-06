Украинские аграрии получат компенсацию за животных

Украинские фермеры смогут получить компенсацию до 80% стоимости племенных животных, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Также, по ее словам, правительство компенсирует до 25% расходов на строительство или реконструкцию ферм.

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Сегодня правительство обновило правила поддержки животноводства. Фермеры смогут получить компенсацию до 80% стоимости племенных животных и до 25% расходов на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов или перерабатывающих цехов,

– отметила Юлия Свириденко по результатам заседания правительства 6 августа.

Важно! Она также отметила, что эта программа даст аграриям инструменты для развития, чтобы фермеры могли уменьшить собственные расходы, модернизировать производство, увеличить поголовье и создавать рабочие места в общинах.