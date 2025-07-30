Российские беспилотники разрушили ферму

В Николаевской общине Синельниковского района Днепропетровской области в результате попадания вражеского БпЛА в ночь на 30 июля повреждено фермерское хозяйство, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Погибло около 20 голов крупного рогатого скота.

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Кроме этого, в Покровской громаде Синельниковского района враг атаковал частные предприятия. По Межевской громаде ударили FPV-дронами. Ранена женщина.

Спасатели тушат пожар на ферме / Фото ГСЧС Украины

Обратите внимание! Кроме того, во время ночной атаки в Павлограде ранения получил мужчина 1955 года рождения. Его направили в лечебное учреждение. В результате вражеской атаки также изуродовано транспортное предприятие и возникло несколько пожаров.