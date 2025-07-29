На Львовщине появился опасный вредитель

На Львовщине впервые зафиксировали распространение американской белой бабочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу во Львовской области. Из-за пораженной территории в поселке Дидилов ввели карантин.

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Пораженная территория площадью 0,325 га расположена в пгт Дидилов (Новояричівська сельский совет). Согласно распоряжению председателя Львовской РГА №80/01-05/25 от 22.07.2025, на этом участке введен карантинный режим,

– сообщили в службе.

По данным Госпродпотребслужбы, американская белая бабочка – вредитель, которого завезли в Европу из Северной Америки. Его гусеницы питается листьями более 300 видов деревьев и кустарников. Среди них – шелковица, яблоня, груша, слива, грецкий орех, вишня, сирень, клен, береста и другие плодовые и декоративные растения.

Обратите внимание! Признаки поражения вредителем – паутинные гнезда на ветвях, белая или желтоватая гусеница, обгрызание листьев и быстрое образование новых колоний. Одна самка американской белой бабочки может отложить до 2000 яиц – это одно-два поколения за сезон.

Американская белая бабочка зимует в виде куколок в трещинах коры деревьев, зданиях или почве. Весной появляются бабочки, которые активно размножаются. Гусеница формирует плотные паутинные гнезда, нанося вред зеленой массе деревьев. Распространяется через посадочный материал, транспорт или ветром,

– сообщают в Госпродпотребслужбе.

Важно! Чтобы вывести вредителя, нужно обрезать и сжигать ветви с паутиной, а также регулярно проводить санитарную очистку деревьев и кустов и обследовать их. Также растения можно обработать разрешенными инсектицидами – утром или вечером в безветренную погоду.

Бабочку также обнаружили на Николаевщине

Вредителя, который питается листьями более 300 видов деревьев и кустов также зафиксировали на Николаевщине, об этом рассказали в Госпродпотребслужбе области. На территории села Шевченково, Шевченковского сельского совета Николаевского района введен карантинный режим по южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Meyr.).

Обратите внимание! Вредителя обнаружили государственные фитосанитарные инспекторы с помощью феромонных ловушек при проведении планового мониторинга территории Николаевской области. Распоряжением Николаевской районной военной администрации №79-р от 21.07.2025 года утвердили фитосанитарные мероприятия для локализации и ликвидации очагов этого карантинного организма.