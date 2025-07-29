Какие последствия атаки на агропредприятие на Николаевщине?

В ночь на 29 июля Россия атаковала беспилотниками Николаевскую область, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. В результате удара на территории одного из агропредприятий занялся масштабный пожар.

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Всего противовоздушная оборона сбила пять вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. В результате боевой работы и падения обломков в Николаевском районе возник пожар складских помещений и травы на территории агропредприятия, площадью 4000 квадратных метров.

Также огонь уничтожил три автомобиля, находившихся на территории предприятия. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что пожар оперативно ликвидировали спасатели, а пострадавших во время атаки нет.

Обратите внимание! В Николаевской ОВА также сообщили, что вчера, 28 июля, враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате одного из обстрелов в селе Парутино повреждены два частных дома. Пострадавших нет.