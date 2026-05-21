Избыток картофеля заставляет фермеров менять подход

В Нидерландах фермер Левин Якобс из города Ден-Боммел постепенно переориентирует хозяйство с выращивания картофеля на ореховые культуры, сообщает Rijnmond. Причиной такого решения стал кризис на рынке картофеля, где из-за перепроизводства фермеры все чаще работают без прибыли.

Вместе с отцом аграрий обрабатывает 40 гектаров земли. Впрочем, последние годы доходов от традиционного растениеводства оказалось недостаточно для содержания двух семейных хозяйств.

Поэтому фермер начал искать альтернативы и подробно изучать опыт выращивания орехов как в Нидерландах, так и за рубежом.

На полях вместо картофеля уже растут ореховые деревья

Сегодня часть земель хозяйства уже занята новыми культурами. На одном из полей Левин высадил 218 грецких орехов и примерно тысячу кустов фундука, а на другом участке – еще около двух тысяч саженцев.

Всего под ореховые насаждения уже отведено 6,5 гектара. Фермер надеется, что за несколько лет полностью переведет хозяйство на выращивание фундука.

Картофель сейчас почти ничего не стоит. Раньше он мог приносить около 20 евроцентов за килограмм, но хороший урожай 2025 года вызвал в Нидерландах избыток примерно 100 миллионов килограммов,

– объясняет фермер.

Именно ценовые колебания, по его словам, стали одним из главных факторов для изменения специализации.

Орехи могут стать более выгодной инвестицией

Впрочем, новое направление также требует терпения и значительных инвестиций. Фундук начинает давать полноценный урожай только примерно через пять лет, а грецкий орех растет еще дольше – дерево может формироваться до 15 лет.

Несмотря на это, фермер рассчитывает на более высокую рентабельность. По его оценкам, орехи могут стоить около 5–6 евро за килограмм, что потенциально обеспечит лучший финансовый результат даже при меньшем урожае с гектара.

В прошлом году мы получили лишь 30 килограммов урожая с трех гектаров – этого мало. Но где-то надо начинать. Через пять-шесть лет станет понятно, сработала ли эта идея,

– говорит Левин.

Мировыми лидерами по выращиванию фундука остаются Турция, Италия и Испания, тогда как среди крупнейших производителей грецкого ореха – Китай, США, Иран и Турция. Именно поэтому для нидерландских аграриев такое направление пока остается довольно необычным, но все более привлекательным на фоне нестабильности традиционных культур.

Обратите внимание! В Украине средняя цена на очищенный фундук в розничной торговле составляет от 430 до 1190 гривен за килограмм, в зависимости от способа обработки, страны происхождения и размера ореха. Неочищенный орех (в скорлупе) стоит значительно дешевле – от 100 до 310 гривен за килограмм.

От службы до бизнеса: ветеран выращивает фундук и запускает переработку

В Украине тоже известны успешные случаи перехода на выращивание и переработку фундука.

Ветеран из Житомирской области Владимир Матвийчук при поддержке государственного гранта развивает агробизнес по выращиванию и переработке фундука.

В планах предпринимателя расширить переработку, в частности производство фундуковой пасты, и масштабировать бизнес.

Фермер отмечает, что современные саженцы способны давать первые плоды уже в год посадки. Это делает культуру привлекательной для тех, кто только планирует закладывать собственный сад.