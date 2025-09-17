Новые требования к зарплате?

Такие изменения предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2026 год, который правительство подало в Верховную Раду, передает 24 Канал.

Смотрите также В оборонном комитете ВР поделились инсайдом, что может измениться в мобилизационных выплатах

Сейчас постановлением Кабмина №76 установлено, что для бронирования критически важным предприятием работник должен получать не менее 2,5 размера минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата составляла 8 тысяч гривен, поэтому минимальный порог для бронирования был 20 тысяч гривен в месяц.

Какой должна быть зарплата для бронирования?

В проекте бюджета на 2026 год запланировано повышение минимальной зарплаты на 9% – до 8 647 гривен. Соответственно, для бронирования работников с нового года предприятиям придется ориентироваться на новую планку – не менее 21 617,5 гривен в месяц.

Стоит знать. Повышение "минималки" автоматически повлечет за собой и рост единого социального взноса для ФЛП. Сегодня ЕСВ составляет не менее 1 760 гривен (22% от минимальной зарплаты), а после принятия бюджета в предложенной редакции он вырастет до 1 902,34 гривен (на 142,34 гривен больше).

Что этому предшествовало?