Сейчас разрешено выезжать только мужчинами от 18 до 22 лет и определенным законом категориям при наличии необходимых документов. Нововведения предлагают в законопроекте №14210, передает 24 Канал.
Что может измениться?
В парламент 14 ноября подали законопроект №14210, в котором предложили изменения в ограничениях по выезду мужчин за границу. Нововведения могут касаться прежде всего работников объектов критической инфраструктуры, которые забронированы на 45 дней, однако нарушили военный учет.
В законопроекте предлагают:
- временно запретить выезд для работников критической инфраструктуры, с бронированием на 45 дней, в случае неурегулированного нарушения учета,
- расширить перечень оснований, которые могут стать причиной для отказа в выезде за границу,
- усилить контроль над тем, как используют бронирование, во избежание его применения для частных поездок на время военного положения.
В документе уточняют, что после устранения нарушений и обновления бронирования право на выезд восстанавливается, а временные ограничения снимаются.
Парламент отмечает, что ключевые для государства работники должны оставаться в Украине и обеспечивать стабильную работу объектов во время войны.
Ранее сообщалось, что обновили правила для выезда работников медиа призывного возраста в заграничные командировки. Для пересечения границы необходимо предоставить определенные документы.
По данным компаний, 46% почувствовали определенное или существенное влияние из-за выезда специалистов в возрасте 18 – 22 года, тогда как 42% не заметили изменений.
Забронированные сотрудники имеют право ехать в отпуск за границу даже во время военного положения.