Сейчас разрешено выезжать только мужчинами от 18 до 22 лет и определенным законом категориям при наличии необходимых документов. Нововведения предлагают в законопроекте №14210, передает 24 Канал.

Что может измениться?

В парламент 14 ноября подали законопроект №14210, в котором предложили изменения в ограничениях по выезду мужчин за границу. Нововведения могут касаться прежде всего работников объектов критической инфраструктуры, которые забронированы на 45 дней, однако нарушили военный учет.

В законопроекте предлагают:

временно запретить выезд для работников критической инфраструктуры, с бронированием на 45 дней, в случае неурегулированного нарушения учета,

расширить перечень оснований, которые могут стать причиной для отказа в выезде за границу,

усилить контроль над тем, как используют бронирование, во избежание его применения для частных поездок на время военного положения.

В документе уточняют, что после устранения нарушений и обновления бронирования право на выезд восстанавливается, а временные ограничения снимаются.

Парламент отмечает, что ключевые для государства работники должны оставаться в Украине и обеспечивать стабильную работу объектов во время войны.

