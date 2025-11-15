Через що пенсія може зменшитися після перерахунку?

Вже незабаром працюючі пенсіонери можуть зіткнутися з неприємною новиною: після перерахунку частина пенсій може зменшитися. Причина криється в правилах, які враховують два ключові показники: додатковий страховий стаж та коефіцієнт заробітної плати, розповідає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Цікаво "Зимова підтримка" для українців: Свириденко розповіла деталі про грошову допомогу

Ризик полягає в тому, що якщо середня зарплата по країні зростає швидше, ніж заробіток пенсіонера, його індивідуальний коефіцієнт знижується. В результаті пенсія після перерахунку може не підвищитися, а навпаки зменшитися.

Чи можуть пенсіонери самостійно обрати метод перерахунку?

Водночас як уточнили у ПФУ, пенсіонери мають право обирати, як здійснити перерахунок своєї пенсії: можна врахувати лише страховий стаж або поєднати його із заробітною платою, отриманою після попереднього перерахунку.

Водночас автоматичний перерахунок, який щороку з 1 квітня проводить Пенсійний фонд, враховує тільки той варіант, який є найбільш вигідним для пенсіонера.

Чи буде індексація пенсій у 2026 році?